. Timothy non è riuscito per ora ad esprimere al massimo le proprie potenzialità, che sono elevate se è vero che in Nazionale si trasforma. Praticamente sempre titolare nell'undici del ct Berhalter e spesso e volentieri tra i migliori, come nella finale vinta contro il Messico nella notte italiana tra domenica e lunedì. Potrebbe essere, scrive il Corriere dello Sport,-, fatto sta che, in bianconero, Weah non è ancora decollato dopo un avvio di stagione promettente ma illusorio. Il bilancio dice: un gol (in Coppa Italia alla Salernitana) in 26 presenze totali ma anche una sola volta titolare nelle ultime nove, peraltro nella sconfitta contro l'Udinese allo Stadium.