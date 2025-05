Corriere - Tra Conte e De Laurentiis un primo incontro informale, il retroscena

Getty Images

Il giorno dopo la vittoria dello scudettosi ritrovano per la festa del presidente del Napoli. "L'allenatore del Napoli è sbarcato alle 19.40 ai moli di Marina di Casamicciola da un motoscafo proveniente da Mergellina insieme con la moglie ed a Edo De Laurentis, figlio del patron azzurro, con la moglie. Sorridente e rilassato, Conte ha scattato alcuni selfie e firmato autografi con i tifosi azzurri", quanto scrive il Corriere dello Sport sulla serata. Il quotidiano aggiunge: " Poi, insieme a Edoardo De Laurentis, è salito su un van dell'hotel della Regina Isabella, l'albergo di Lacco Ameno dove soggiorneranno e dove nel primo pomeriggio era già arrivato il presidente del Napoli con il resto della famiglia. Per festeggiare il suo compleanno il produttore cinematografico ha scelto un noto ristorante di Forio d'Ischia che da qualche ora è praticamente blindato per evitare l'assalto dei tifosi".

Conte-De Laurentiis, incontro per il futuro?

Non sarà questo il momento decisivo per risolvere in senso o nell'altro la situazione e delineare il futuro di Conte. Come riporta il CdS: "Sicuramente stasera non andrà in scena un vero e proprio summit per parlare del futuro, ma un primo incontro informale, una chiacchierata tra le parti dopo i grandi festeggiamenti in città". Si attende nei prossimi giorni il vero incontro tra il tecnico e il club.