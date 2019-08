Continua la saga sul futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino sta prendendo tempo prima di dire si al Manchester United. Romelu Lukakudella Juve ma secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, l'Inter ha fatto un rilancio per l'attaccante belga in queste ore. In caso di accordo tra Inter e Man United potrebbe ovviamente saltare il trasferimento di Paulo Dybala ai Red Devils a meno che il club inglese non decida di mettere sul piatto 80-90 milioni cash per l'argentino.