Juventus, rinnovo Mckennie: la proposta del club

è senza dubbio una delle sorprese in positivo della stagione della Juventus. Lo dimostrano i numeri. Oltre al numero di presenze (terzo più utilizzato) e quello degli assist (9, nessuno come lui), è primo per passaggi progressivi ricevuti per contrasti vinti nella trequarti difensiva e per tocchi nella trequarti offensiva.Adesso che l'esubero della scorsa stagione è diventato fondamentale, la Juventus punta a rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2025. La proposta è due stagioni in più con adeguamento dell'ingaggio, chAttenzione però ai club della Premier League che potrebbero sedurre lo statunitense con uno stipendio più ricco.