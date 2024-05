Teun Koopmeiners è uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo. Sul centrocampista olandese c'è da tempo il forte interesse della Juventus, che ha messo Teun in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Ne parla il Corriere Torino che racconta come l'agente del giocatore sia in Italia e per questo potrebbero esserci nuovi contatti in questi giorni con la Juventus. Mercoledì, Koopmeiners affronterà i bianconeri nella finale di Coppa Italia dopo aver segnato una doppietta all'Allianz Stadium poco più di due mesi fa.