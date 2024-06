Juventus, attesa per la risposta di Rabiot

La Juve ha proposto un ricco rinnovo ad Adrien Rabiot, che si era impegnato a rispondere prima dell’Europeo Aspettando. Cristiano Giuntoli, ha offerto un rinnovo biennale con opzione fino al 2027, con uno stipendio di 7,5 milioni a stagione, in linea con quanto percepito attualmente dal francese. Alla Continassa, scrive il Corriere Torino, viene considerato un attestato di stima non indifferente.Rabiot non si è ancora espresso, ha debuttato lunedì sera con la Francia nella vittoria contro l’Austria e, nel frattempo, continua a riflettere e a guardarsi intorno, in attesa probabilmente di una super offerta dalla Premier League, dopo le lusinghe del Milan, o di spuntare qualcosa in più dalla Juve, si legge. Giuntoli però appare irremovibile sul fare concessioni per quanto riguarda lo stipendio e non vuole assecondare ulteriori rilanci.