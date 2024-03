I radar della Juventus sono rivolti a Bologna. Gli osservati speciali di Cristiano Giuntoli, scrive il Corriere Torino, oltre all'allenatore, Thiago Motta, sono Lewis Ferguson per il centrocampo, Riccardo Calafiori per la difesa e Zirkzee per l'attacco. Tre nomi con costi diversi ma che piacciono molto alla dirigenza bianconera. Lo "shopping" estivo della Juve sarà comunque sotto la parola d'ordine "sostenibilità". Nessuna follia di mercato che sarà in parte finanziato dalle cessioni come quelle probabili di Matias Soulé e Moise Kean.