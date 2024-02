La Juventus nonostante la sconfitta contro l'Inter rimane con un grande vantaggio in ottica qualificazione Champions. E proprio di questo parla il Corriere Torino: "Il palcoscenico europeo richiede un atteggiamento adeguato, non certo quello da provinciale con cui la Juve ha cercato di uscire viva da San Siro. Concentrarsi quasi esclusivamente sulla fase difensiva alla lunga non paga; serve ritrovare quei tratti di gioco e di pensiero votati all'offfensiva che nel corso degli ultimi mesi i bianconeri hanno saputo mostrare. L'atteggiamento troppo conservativo si traduce in poche occasioni da gol".