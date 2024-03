A conti fatti, anche dopo l'aumento di capitale da 200 milioni di euro, i veri top player sul mercato per la Juventus dovranno essereIl perché lo spiega il professor Fabrizio Bava, docente universitario di economia aziendale, intervistato dal Corriere Torino.CESSIONI 'OBBLIGATORIE' - "Leggendo il prospetto informativo della Juve, si deduce che le operazioni di mercato dovranno essere finanziate da cessioni di cartellini dei giocatori o da riduzione di costi connessi alla scadenza dei contratti in essere""Se vuoi ridurre moderatamente ingaggi e ammortamenti da qui al 2026/2027, non è che devi vendere Vlahovic ma devi comunque fare una campagna acquisti conservativa.""L'unica strada è quella di ridurre i costi, a meno che in futuro si arrivi come auspicato, alla Superlega o qualcosa simile che garantisca l'incremento dei ricavi.""La Juve è una macchina da guerra che costa un sacco di soldi: non qualificarsi alla Champions può accadere ma deve essere un incidente isolato. Non credo che ci saranno per forza maxi plusvalenze , ma 40-45 milioni di euro che per una società che ricava 400 milioni sono fisiologiche. Certamente saranno inferiori alla media del quinquennio pre-covid, che era sui 125 milioni di euro a stagione.