Il Corriere Torino fa il punto sull'allenamento della Juventus a porte parte nella giornata di ieri. "Più che il modulo, a Massimiliano Allegri sarà importato più vedere il piglio dei suoi e la precisione in quei dettagli dei quale aveva già sottolineato l'importanza. Da questo punto di vista, non è andata granché, con qualche errore da codice penale e passaggi sbagliati", si legge. Qualcosa però s'è avvistato. Segnali di vita da parte di Chiesa, messo al suo domicilio, attaccante esterno, assist per Vlahovic e gol.