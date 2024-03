La situazione della Juventus è talmente preoccupante che Massimiliano Allegri neppure si arrabbia, pubblicamente almeno. Come se la squadra finisse per sgretolarsi, scrive il Corriere Torino. "Siamo in piena corsa, abbiamo ancora due obiettivi" ha detto nel post partita. Quando l'ottimismo deve sconfinare nella negazione della realtà desolante: per le ultime nove partite da brividi, fatte di quattro sconfitte, quattro pareggi e una vittoria. Dal secondo posto di pochi mesi fa all'eventualità dell'ultimo tuffo, rischia di essere una picchiata verso il precipizio. Inutile discutere del modulo con cui i bianconeri si sono presentati.