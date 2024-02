Dopo la sconfitta contro l'Inter, la Juventus deve riprendere il cammino in campionato. Massimiliano Allegri ha assicurato che non ci saranno contraccolpi e la fiducia del tecnico deriva, oltre che dai risultati, dal percorso della squadra fin qui compiuto. Dalla crescita manifestata in modo evidente, dalla solidità e dalle motivazioni di un gruppo che lui ha saputo plasmare con giovani ed esperti, restituendogli le caratteristiche degli anni dopo, scrive il Corriere Torino. Allegri è la polizza assicurativa per la Juve per poter continuare il percorso di vertice e con l'obiettivo minimo della Champions League già in ghiaccio, provare a vincere un titolo dopo due anni.