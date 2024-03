John Elkann e Porta a Porta, la risposta della Rai

Tra Johne "Porta a Porta" nota trasmissione della Rai scoppia la guerra. Cos'è successo? La Rai avrebbe fatto volare sopra la casa di John un drone per osservare. Questo il comunicato degli avvocati dell'ad di Exor che riporta Corriere Torino: "A fronte di questadel nostro assistito per di più realizzata dalla tv di Stato, e a tutela della privacy sua e della sua famiglia che include anche tre minori, annunciamo una querela contro tutti i soggetti responsabili, diffidando la redazione di “Porta a Porta” dal reiterare simili comportamenti, nonché dall’utilizzare in qualunque modo ogni immagine così ottenuta". Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re, avvocati di Elkann sottolineano l'attuale clima di "di casa Elkann. E quelle immagini non sono andate e non andranno in onda". A questo rispondono ancora i legali di Elkann: "Le riprese di luoghi di privata dimora, ove peraltro abitano minorenni, è vietata in assoluto".