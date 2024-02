Dov'è finito il vero Chiesa? Il mondo Juve si interroga nella speranza di trovare presto una risposta. Un dentro e fuori legato alle condizioni fisiche che ha avuto riflessi sul rendimento. Logico che nell'ambiente ci sia un po' di inquietudine; il migliore Chiesa serve alla Juve per coltivare ancora la rimonta sull'Inter e serve alla nazionale per difendere il titolo europeo a giugno. I prossimi mesi chiariranno il futuro perché in ballo c'è anche la questione del contratto in scadenza nel 2025. Lo scrive il Corriere Torino.