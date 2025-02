Corriere Torino - Ardoino, CEO Tether: 'Abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juventus per i prossimi 2000 anni'

Getty Images

, CEO di Tether Investments, colosso mondiale delle criptovalute diventato socio di minoranza della, ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere di Torino.L'INGRESSO NELLA JUVE - "E' un processo che durava da un po' di tempo, qualche mese, nel quale abbiamo acquistato quote sul mercato: siamo ancora piccolini. Vorremmo poter aiutare l'attuale dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c'è alcun piano machiavellico. Contatti con John Elkann e Exor? Ci sono stati scambi con la dirigenza e la proprietà , per una valutazione strategica".

PERCHE' LA JUVE - "Direi che dietro c'è una serie di fattori, a partire dal tifo: sia io che Giancarlo Devasini siamo tifosi bianconeri. Non siamo un fondo speculativo. E pensiamo che la squadra abbia potenzialità incredibili, del resto la Juve è tra i club più importanti del mondo: ci sembrava doveroso sostenere un'opportunità italiana".I PROSSIMI PASSI - "Ci associano alle criptovalute , ma in realtà noi facciamo tante cose e ci stiamo sviluppando tantissimo nelle nuove tecnologie, tra l'altro con un sistema di pagamento, tipo paypal, ma usando la blockchain. E acquisendo una società che sviluppa l'Ai e altre aziende che si occupano di biotech. Ai e biotech diventeranno sempre più importanti nel mondo del calcio, e la Juve ha una formidabile fan base nel mondo: è uno dei brand più conosciuti".PROSSIMO SPONSOR? - "La Juve è troppo importante, noi entriamo in punta di piedi, perché la tifoseria deve abituarsi alla nostra presenza. Possibile sponsor? Non lo escludo, ma in questo momento non sono a conocscenza dei termini di un eventuale contratto di sponsorizzazione. Di certo non si fa tutto questo per pubblicità: abbiamo chiuso lo scorso anno con 13.7 miliardi di utili, abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la squadra per i prossimi 2000 anni".VIDEOCLIP SULLA ZEBRA - "E' la riscossa: passare da essere inseguiti a inseguire. La Juve deve tornare dove merita. Sempre per questo ho scritto 'Make Juve Great Again'. Mi hanno stupito i messaggi di ragazzi che mi dicevano fosse la prima volta che vedevano scrivere e rispondere un azionista su X: ma il mondo va così, velocissimo. E spero che siano gasati perché hanno capito le potenzialità. Vogliamo creare qualcosa di nuovo, grazie alla possibilità di investire in un eccellenza, come la Juve. E noi abbiamo proiezioni incredibili, siamo l'azienda con più profitti per persona, estremamente efficiente, grazie all'evoluzione tecnologica con la quale siamo rimpiazzando sistemi finanziari acquisiti".RIVOLUZIONE NEL CALCIO? - "Il cambiamento spaventa sempre, in ogni campo. Prenda una scuderia di cavalli... Qualsiasi attività tu faccia, anche la più antica o tradizionale, adesso deve fare i conti con il progresso tecnologico".I BIG DATA - "Il fiuto di un dirigente servirà sempre, ma aumenterà la possibilità di raccogliere dati enormi, lo scibile umano, mettendolo a disposizione di chi poi dovrà fare delle scelte. Non puoi conoscere tutto".THIAGO MOTTA - "Mi dà l'impressione di una persona estremamente capace. Potrebbe fare meglio come tutti, ma è un allenatore con capacità incredibili".LA JUVE - "Gobbi ce lo dicono soprattutto gli altri: sono uno juventino semplice. L'ultima volta allo stadio? Il 4-4 di San Siro contro l'Inter, la partita più bella che abbia mai visto. Io mi sono emozionato, è una sfida che ha regalato tensione: e poi è più bello quando te la sudi. Il giocatore preferito? Del Piero".