Sono 28 gli indagati dell'inchiesta dellache è andata a toccare anche la multinazionale, azienda di Sassuolo che produce colla per ceramiche. Unain piena regola, che vede al centro i vertici, figli del patron Romano (a lungo presidente del Modena), e l'ex amministratore delegato, nonché due investigatori leggendari: si tratta dei sessantenni, carabiniere in pensione, e, a sua volta nell’Arma, meglio conosciuti con i nomi di battagliacon cui fecero parte della squadra "Crimor" che il 15 gennaio 1993 arrestò nientedimeno cheSe ve ne stiamo parlando è perché, in qualche modo, c'entra anche la. Ma andiamo con ordine. Come scrive Corriere.it, "i reati al vaglio degli inquirenti sono assortiti:. Però a leggere le carte — 15 pagine firmate dai pm Gianfranco Colace e Giovanni Caspani — la sensazione è che altri sviluppi investigativi possano essere dietro l’angolo. Lo scenario è appunto da libro di spionaggio [...], un intreccio di[...]. Ma che c’entrano i fratelli Sghedoni? Si sarebbero rivolti all’ex carabiniere (Ravera, ndr.) — che qui avrebbe svolto abusivamente la sua funzione di investigatore privato — per registrare di nascosto, in un locale in uso alla stessa Kerakoll, incontri e riunioni aziendali. L’episodio che investe i due fratelli è solo uno: e sarebbe una riunione legata al mondo del calcio tra(presidente dell’Hellas Verona, non indagato per questa vicenda), Romano Sghedoni (l’85enne ex contadino divenuto patron di Kerakoll, papà dei fratelli e a lungo presidente dello stesso Modena), Roberto Cesati, direttore generale del Modena in quel momento, e Stefano Bassi".Prosegue il Corriere: "Va ribadito che Kerakoll in una nota spiega che Emilia e Fabio Sghedoni «sono sereni rispetto all’attività dell’autorità giudiziaria e confidano che sarà accertata la loro estraneità ai fatti». Dalle carte — che vedono anche il ruolo di «Vichingo», sempre operativo — emergono altri nomi e altre circostanze. Quanto a Remotti, sarebbe coinvolto nel tentativo di screditare un manager rivale. E lo avrebbe fatto organizzando un incontro tra questi e una donna, assistente per Kerakoll in Polonia ma definita dalla procura «professionista capace di creare situazioni imbarazzanti» al costo di 30 mila euro mensili".E si arriva poi alla: "Mica finisce qui. Ci sono manager che spiano i dipendenti, funzionari delle forze dell’ordine che si appellano ad «Arciere» per entrare nei servizi segreti,Infine c’è pure la richiesta di annullare multe per lo «stewardaggio» del concerto di Tiziano Ferro a Torino del 21 giugno 2017. Ma è il meno, in quest’indagine esplosiva".