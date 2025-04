Corriere - Scommesse su siti illegali, 12 calciatori di Serie A indagati: tra loro Di Maria e altri juventini

Getty Images

, cinque richieste di arresti domiciliari, una dozzina di calciatori di serie A. No, nessuno ha mai venduto le partite, anzi spesso si giocava su altri sport. La volontà non sembra quella di arricchirsi ma quella di impiegare il troppo tempo libero. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, da quanto emerso dai cellulari sequestrati a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali non sarebbero gli unici coinvolti.(Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera), i quali per gli inquirenti si sarebbero fatti aiutare dai tre amministratori (Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini) diper regolare in maniera occulta i conti delle scommesse. Stando a quanto emerso, i calciatori, prima si vedevano fare largo credito dagli organizzatori delle scommesse, e poi, man mano che il debito si faceva oneroso, venivano indirizzati alla gioielleria affinché in apparenza pagassero con bonifici perfettamente tracciabili il prezzo di Rolex e di altri orologi di lusso, che però restavano in negozio nella disponibilità degli organizzatori.Dal punto di vista penale anche i. Tonali e Fagioli risultano comunque indagati nonostante abbiano già scontato le rispettive squalifiche perchè hanno giocato sulle piattaforme illegali di scommesse e poker e le hanno pubblicizzate ad altri calciatori.Una ventina di calciatori, invece, sono, e cioè per l’ipotesi che nello stesso periodo abbiano partecipato sulle piattaforme illegali non a scommesse sul calcio ma a, in particolare alle partite di poker su tavoli online all’interno dei quali era possibile per gli organizzatori creare "stanze chiuse" protette da password e decidere i partecipanti al gruppo di gioco.Dal punto di vista penale non è un gran problema, infatti si può ovviare pagando una multa di un. La contestazione può essere più dannosa per i giocatori sul piano disciplinare, perché può attivare la giustizia sportiva attraverso la richiesta di trasmissione degli atti da parte della Procura della Federcalcio.Vengono riferiti il nome di Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia, Weston, Angel, Leandro, Raoul Bellanova, Samuele Ricci e altri.Per gli inquirenti le dichiarazioni di Tonali sono state più sincere rispetto a quelle di Fagioli, si legge sul Corriere della Sera, l'ex bianconero infatti avrebbe sempre negato di aver invitato amici a giocare ma è in contraddizione con quanto emerso sul suo telefono.





