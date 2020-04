Ricominciare a porte chiuse. La parola d'ordine è questa. Come racconta il Corriere della Sera, i passi verso la riapertura ci sono. Ma bisogna andare per gradi.



IL BALLETTO - La Serie A è stata sospesa lunedì 9 marzo: mancano 12 giornate più 4 partite da recuperare. Si era inizialmente parlato di riprendere il 25 aprile oppure il 1° maggio. La Uefa, intanto, ha deciso: Champions ed Europa League per sostituire il vuoto degli Europei. Dunque, tra giugno e luglio. Gravina? Si è spinto fino alla possibilità di chiudere questa stagione a ottobre. Insomma, tante chiacchiere e decisioni comunque prese sempre e solo in virtù dei movimenti del virus.



LA PAURA - Per riallacciarsi al punto di partenza, ricominciare a porte chiuse è diventata quasi l'unica soluzione. Del resto, Gravina - per il CorSera - più preoccupato di andare incontro a cause infinite, avviate da quelle società 'più sensibili ai fatti loro'. Perché no, "non si ha il coraggio e l'etica di fare come il Belgio".