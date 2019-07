"C’è affollamento al terminal partenze della Continassa". Inizia così l'articolo sul Corriere della Sera, edizione di Torino, che prosegue: "Con il colpaccio De Ligt, gli arrivi (per il momento) si sono esauriti; ora bisogna sfoltire e fare cassa. Il piano cessioni della Juve, però, non decolla. Tante piste ma, al momento, nessun addio. Tanti i bianconeri in bilico, altrettanta difficoltà nel piazzarli, per mancanza di offerte concrete e soddisfacenti e, di conseguenza, nel sistemare il bilancio. Priorità alle uscite, quindi, in questa fase per il direttore dell’area tecnica, Fabio Paratici. Con un occhio molto attento alla Premier League: in Inghilterra è iniziato il rush finale del mercato, che chiuderà l’8 agosto alla vigilia della partenza del campionato".