Braccio di ferro al via. La Juventus e Paulo Dybala si stanno affrontando, in palio il futuro della Joya. Come scrive il Corriere della Sera, il pressing del Manchester United continua: ieri nell’ennesimo meeting a Londra tra i club e il manager di Dybala, Jorge Antùn, sono emersi due fatti nuovi, in merito alle valutazioni. Nell’affare, infatti, la Juve otterrebbe un conguaglio di circa 20 milioni, mentre lo United avrebbe aperto alla richiesta della Joya di un ingaggio da 10 milioni a stagione.