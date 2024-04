Mentre lapianifica la prossima stagione, la dirigenza si impegna nel potenziamento della squadra. Secondo quanto riportato,è stato informato da Adrianoriguardo a una cena organizzata daa Milano mercoledì, volta ad avviare la trattativa per il portiere Michele, il quale potrebbe affiancare. Questa mossa strategica evidenzia il desiderio della Juventus di consolidare il proprio reparto difensivo con l'aggiunta di nuovi talenti.La giornalista del Corriere della Sera, autrice del pezzo, sul proprio profilo X commenta: "Giuntoli che organizza incontro a Milano con Galliani tenendo all'oscuro Allegri e pensando che lo storico dirigente non avvisi il suo pupillo è un errore di presunzione clamoroso. Ma fa capire le sue intenzioni per il futuro".