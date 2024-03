Juventus, Ederson è il preferito di Allegri: avviati i primi contatti

La stagione di Ederson

ma una partita altrettanto importante che vede protagonisti i due club si giocherà nei prossimi mesi sul mercato. E' noto ormai come Teun Koopmeiners sia un obiettivo primario dei bianconeri, che però non guardano solo all'olandese in casa Atalanta. L'altro profilo che interessa è Ederson, il preferito di Massimiliano Allegri da quanto riferisce il Corriere Torino.Ederson ha una valutazione leggermente inferiore a Koopmeiners - valutato 50 milioni di euro - e sono stati avviati i primi contatti da parte della Juventus. In particolare, Allegri apprezza la recente evoluzione tattica del brasiliano. Un jolly di centrocampo che può giocare sia come trequartista sia più basso, in mediana. Oltre ai due centrocampisti, piacciono alla Juve anche Scamacca, Scalvini e Carnesecchi.Ederson, acquistato dall'Atalanta nell'estate del 2022, dopo una prima stagione tra alti e bassi, è diventato un elemento molto importante per Gasperini. In stagione fin qui è stato utilizzato già 34 volte ed ha realizzato sei gol fornendo un assist. Numeri che non hanno lasciato indifferente la Juventus.