Corriere - Inzaghi voleva portare Bastoni e Barella all'Al-Hilal

AFP via Getty Images

Inzaghi-Al-Hilal: l'incontro prima della finale di Champions

La fine dell'avventura diall'è stata formalizzata nel corso di un incontro in scena ieri, ma la decisione del tecnico di salutare Milano per accettare l'offerta dell’affonda le radici ben prima. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, l’accordo tra l’allenatore e il club saudita era già stato raggiunto la domenica precedente alla finale di Champions League contro il PSG, persa poi 5-0.Fonti vicine all’ambiente arabo riferiscono addirittura di un incontro tra Inzaghi ed emissari dell’Al-Hilal avvenuto il 30 maggio, a meno di 48 ore dalla sfida di Monaco. Un dettaglio che solleva dubbi sul livello di concentrazione della squadra e del tecnico in vista del match più importante della stagione. Lo stesso Inzaghi, durante il media day del lunedì prima della finale, aveva ammesso l’esistenza di offerte, non solo dall’Arabia, ma aveva assicurato di voler pensare esclusivamente al bene dell’Inter.

La richiesta di Inzaghi a Bastoni e Barella

Dopo la separazione, il tecnico e la dirigenza nerazzurra avrebbero trovato un accordo informale per evitare tensioni sul fronte mercato. Inzaghi non potrà fare richieste per i suoi ex giocatori: nei giorni precedenti alla rottura, del resto, avrebbe sondato la disponibilità di alcuni fedelissimi – su tutti– a seguirlo nella nuova avventura, ricevendo però un rifiuto. Resta invece in bilico il futuro di Francesco Acerbi, un altro dei veterani della sua gestione.