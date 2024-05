Juventus-Allegri, il retroscena del calciatore

La decisione era nell'aria, già maturata dalla società e già compresa anche dal gruppo squadra. Dopo la sfuriata di Roma, dopo tutto quello che è successo in campo e dentro la pancia dell'Olimpico di Roma, Massimiliano Allegri non poteva rimanere sulla panchina della Juventus , nemmeno per le ultime due partite della stagione.A raccontare l'ennesimo retroscena di questi giorni burrascosi è questa mattina il Corriere.it: "La decisione diventa ufficiale alle cinque e mezzo della sera, con una nota ufficiale e abrasiva, dopo che l’allenatore era stato richiamato al campo base, dove aveva diretto l’allenamento del mattino, surreale.La conclusione era nell’aria, quasi scontata, dopo la sbornia di Roma, tra il furibondo strip-tease sul prato, il gesto poco elegante a Cristiano Giuntoli, un set fotografico preso a calci, la sfuriata al direttore di Tuttosport, pur ricomposta, ieri in pausa pranzo".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.