Corriere - Gasperini si aspettava questa mossa dalla Juventus: il retroscena

58 minuti fa

Gian Piero Gasperini ha salutato ufficialmente i tifosi dell'Atalanta e adesso lo aspetta una nuova avventura. Ha scelto la Roma,che del resto l’aveva corteggiato per tempo e con un depliant di argomenti e programmi. Tutto quello che, scrive il Corriere della Sera, invece, Damien Comolli, futuro manager juventino — ma neppure ufficializzato - non è riuscito a condensare in una lunga telefonata con l’ormai ex tecnico dell’Atalanta: per tono (distaccato) e prospettive, diciamo che i due non si sono presi.



Ma c'è di più, perché secondo quanto riporta il quotidiano, il tecnico è rimasto "deluso". "Per dire, Gasp si sarebbe aspettato almeno un incontro, in fondo Torino non è Los Angeles (e neppure Tolosa)". Solo una telefonata, che però non è bastata per superare la concorrenza della Roma.