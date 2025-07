Getty Images

Corriere Fiorentino - Dodo alla Juventus? Aveva fatto una promessa a Joe Barone

un' ora fa



Dodo, esterno destro brasiliano classe 1998 della Fiorentina è finito nei radar della Juventus. Tuttavia, la situazione potrebbe rivelarsi complicata per la Vecchia Signora. Come riferito dal Corriere Fiorentino, Dodo sarebbe in rotta con il club viola e avrebbe preso una decisione importante riguardo al suo futuro: il giocatore ha promesso a Joe Barone che non avrebbe mai indossato la maglia della Juventus.



Nonostante ciò la Vecchia Signora ha comunque deciso di informarsi sulla possibilità di intavolare una trattativa per arrivare al giocatore, che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il futuro delle corsie laterali.