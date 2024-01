Il futuro di Arthur resta in bilico nonostante la sua avventura a Firenze per ora è stata positiva. Il centrocampista brasiliano infatti è in prestito dalla Juve e può essere riscattato per circa 20 milioni di euro. Una cifra molto alta per la Fiorentina che vorrebbe uno "sconto" dalla Juve. Ne parla il Corriere Fiorentino secondo cui, il giocatore potrebbe rimanere a Firenze e trasferirsi a titolo definitivo per un prezzo così alto solo nel caso che la squadra di Italiano riesca a raggiungere la Champions League. In quel caso, la Fiorentina avrebbe le risorse economiche per fare l'investimento.