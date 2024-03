La Guardia di Finanza ha eseguito nuove perquisizioni oggi, 7 marzo, nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte dichiarazioni fraudolente di Marella Caracciolo relative agli anni 2018 e 2019. Nel decreto firmato dal procuratore aggiunto di Torino Marco Gianoglio e dai pubblici ministeri Mario Bendoni e Giulia Marchetti, sono risultati indagati anche Lapo e Ginevra, insieme al fratello John, al commercialista di famiglia Gianlucae al notaio svizzero che ha gestito l'eredità di Gianni Agnelli.Come riporta il Corriere.it: "Secondo quanto si apprende, si allargano anche le contestazioni: i magistrati, che coordinano le indagini del nucleo di polizia economico finanziario delle Fiamme gialle, contestano infatti anche il periodo temporale relativo agli anni 2016 e 2017, con importi aumentati; oltre alla ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato, perché con la successione in Svizzera non avrebbero state pagate tasse di successione in Italia".