Il Corriere dello Sport analizza il momento di Zirkzee. "Joshua continua a regalare al Bologna il suo infinito impegno, in taluni momenti evidenzia anche il suo grande talento ma ora come ora gli manca la brillantezza e la continuità, caratteristiche fino al suo ultimo guaio fisico riportato contro l’Inter. In poche parole,quello che ti fa vincere le partite con una giocata e che con la sua regia nella fase di possesso palla ti fa costruire gioco di qualità e al tempo stesso fa vivere di affanni la squadra avversaria. Domanda: per quale motivo Joshua sta incidendo meno? Non si è ancora ritrovato dopo l’infortunio?il giorno successivo al Milan e quello dopo ancora al Manchester United? Oppure sta avvertendo un po’ di stanchezza, dopo aver corso come un dannato per un’annata intera?