Zazzaroni, le parole su Inter-Verona

"La Juve resta così incollata all’Inter e la distanza di due punti mantiene vivissima la polemica per la clamorosa topica dell’accoppiata Fabbri-Nasca", il commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport."Ogni volta che assisto a porcherie tecniche come quella di San Siro mi domando cosa passi per la testa del videoarbitro. Uno “specialista” che sabato pomeriggio (c’era luce) è stato capace di segnalare il tocco di Darmian sul piede di Magnani, poi punito col rigore, ma non ha notato la gomitata di Bastoni a Duda nell’azione del 2-1, vista da centinaia di migliaia di telespettatori, pezzottisti compresi. Nuovamente colpito dai suoi, ma non affondato, a tarda ora il designatore Rocchi ha affidato a Gervasoni, durante Open Var su Dazn, le dolorosissime “scuse”, o roba simile, della categoria.Ci sono occasioni in cui mi auguro che arbitri e varisti sbaglino apposta (è un paradosso)."