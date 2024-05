Secondo la moviola del Corriere dello Sport, Weah andava espulso per l'intervento su Paredes. Questo quanto scritto dal quotidiano dell'episodio di Roma-Juventus: " L'errore sul mancato secondo giallo per Weah (certificato anche da Allegri) è grave, al di là delle difese d’ufficio: Colombo per il resto dirige bene una gara non difficile nel primo tempo, più complessa (anche per colpa sua) nella ripresa., tanto che finisce per prendere a forbice il piede destro di Paredes fra i suoi, colpendolo anche con la gamba sinistra alta. Prendere prima il pallone non è garanzia di impunità per chi commette l’intervento. Non solo, ma se fischi punizione (per qualcuno non era neanche fallo, vabbè...) a quel punto il giallo è automatico. L’errore dell’arbitro (una via di mezzo orrenda) viene certificato da Allegri, che sostituisce immediatamente il suo giocatore."