Resta da capire cosa succederà con Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus scadrà nel 2026. Il caso del serbo è un rompicapo di difficile soluzione: in virtù di un accordo sancito al momento del trasferimento da Firenze, il suo stipendio lieviterà a breve a 12 milioni netti a stagione; Giuntoli punterebbe ad abbassare questo ricco stipendio, offrendo in cambio al calciatore una scadenza al 2028. Lo riporta il Corriere dello Sport. Da tempo sono avviati i contatti tra Ristic, agente di Vlahovic, e il club bianconero. Ancora però non si è entrati nel vivo della trattiva.