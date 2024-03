I NUMERI DI OSIMHEN



I NUMERI DI DUSAN

Cresce l'attesa in casaper la super sfida di domani sera contro il, con i bianconeri che si presenteranno piuttosto decimati a causa dei numerosi infortuni che stanno caratterizzando le scelte di formazione di Massimiliano Allegri. Ancora diversi dubbi a centrocampo, mentre, non ce ne sono, invece, per quel che riguarda il reparto offenisvo, che verrà trascinato dalla coppia formata da Yildiz e. Ed è proprio sul numero 9 che i bianconeri fanno il loro maggiore affidamento. DV9 sembra essere rinato da inizio 2024, mettendo a segno 9 gol in 7 partite, più di chiunque altro in Italia, anche meglio del capocannoniere Lautaro Martinez. Domani però davanti a lui ci sarà un altro grandissimo bomber di razza edIl riferimento va, ovviamente, al nigerianoche se prendiamo in considerazione solo le partite in cui è sceso in campo, possiamo contare una media impressionante, formata da 11 gol in 15 presenze. Nelle ultime 3 partite Osimhen ha messo a segno 5 gol, contando anche la rete realizzata contro il Barcellona. Dal suo ritorno dalla Coppa d'Africa ha saltato solo la gara contro il Genoa per rifiatare, ma da li in poi non si è più fermato, raggiungendo anche la 60° rete in Serie A con la maglia del Napoli. Ma se i partenopei possono fare affidamento sul loro centravanti ritrovato, lo stesso vale anche per i tifosi juventini, che vedono in Vlahovic il loro condottiero.Come abbiamo anticipato,, con l'attaccante serbo che ha realizzato 9 gol sui 15 totali, di cui 3 nelle ultime due gare disputate. La media dei minuti giocati è più alta per l'ex Fiorentina, che conta circa 1590 minuti di gioco, contro i 1158 di Osimhen. Ma c'è un incantesimo da spezzare per entrambi, dato che nessuno dei due è riuscito a segnare in un faccia a faccia tra loro e quella di domaniper uno di loro, o forse per entrambi.