JUVENTUS, RINNOVO DI VLAHOVIC: COSA SUCCEDE

Un'altalena, cosi si potrebbe descrivere l'avventura di Dusanalla Juventus: le reti da trascinatore, il possibile addio in favore di Romelu, l'astinenza per otto gare, poi tornato decisivo ed infine il nervosismo. Nervosismo che gli è costato caro: sia in termini economici sia per ilrimediato contro il Genoa che gli farà saltare la gara dello stadio Olimpico contro la Lazio. Ora gli sembra che tutto vada storto, complice anche il problema alla schiena, però deve riprendersi per capire cosa fare. Il punto lo fa oggi il Corriere dello Sport. Nel frattempo Darko, agente di Dusan si è più volte visto a Torino, a partire dagli spalti dello Stadium contro il Genoa, certamente tra i due un colloquio c'è stato.Nel prossimo biennio (2024-25 e 2025-26)come da accordo raggiunto con la Fiorentina al momento della sua cessione. Diventerebbe cosi il giocatore più pagato dell'intera Serie A. Cifraper chi ha come primo obiettivo societario la riduzione del monte ingaggi.(oggi ne guadagna 7), ma con un'estensione del rapporto di lavoro di altri due stagioni, cioè fino al 2028. Sul piatto sempre 24 milioni ma pagabili in più esercizi. Dusan ha aperto al rinnovo, chiedendo di alzare la proposta a 10 milioni per arrivare allo stesso ingaggio che Lautaro prenderebbe all'Inter in caso di rinnovo.