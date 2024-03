L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza l'ingaggio troppo elevato di Dusan. L'attaccante serbo è legato alla Juventus da un contratto fino al 2026 che gli fa guadagnaredi euro a stagione. Una cifra decisamente troppo elevata per un club che ha inserito tra le sue priorità la riduzione dei costi, a cominciare proprio dall'abbattimento del monte-ingaggi. Secondo il quotidiano sportivo infatti nelle priorità di Cristianoci sarebbe quella di ridisegnare l'ingaggio del centravanti serbo ex Fiorentina quanto prima. Magari con un prolungamento di contratto per spalmare ulteriormente l'ingaggio di Dusan.