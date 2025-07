Corriere dello Sport - Vlahovic, fissato l'incontro tra l'agente e la Juventus: cosa dirà Comolli

Getty Images

Incontro agente di Vlahovic e Juventus: cosa può succedere

Questa sarà una settimana che può essere decisiva su diversi fronti in casa Juventus; quello per Jadon Sancho, che si avvicina a Torino, ma anche per provare a sbloccare la situazione diNei prossimi giorni, infatti, è atteso a Torino Darko Ristic, agente del bomber serbo che al momento vive da separato in casa, e in agenda c’è un incontro con

Il vertice tanto atteso Comolli-Ristic servirà per fare un primo passo verso l’addio, o almeno questa è la speranza dei bianconeri. La Juve, scrive il quotidiano, chiarirà ancora una volta che non c’è più spazio per Dusan e lo inviterà a trovare una destinazione che lo possa soddisfare, abbandonando l’attuale intransigenza che lo spinge a cercare di mantenere lo stesso livello (super) di stipendio e di andare in un club della medesima caratura dei bianconeri, condizioni non semplici da mettere insieme.

Per Vlahovic rimane tra le opzioni, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella del Milan, destinazione che il serbo potrebbe gradire anche per la presenza di Massimiliano Allegri, con cui il rapporto è continuato anche dopo che il tecnico ha lasciato la Juventus. L'Equipe invece ha parlato di un nuovo sondaggio da parte dell'Al Hilal per Vlahovic.