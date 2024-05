Juventus, le condizioni di Vlahovic

La Juventus si prepara alla sfida contro la Roma. Come sta Dusan Vlahovic? L'attaccante serbo, nonostante qualche preoccupazione, è a tutti gli effetti arruolabile per la trasferta.Dopo la sfida con il Milan, Vlahovic è uscito dal campo mettendo sul ginocchio una borsa del ghiaccio; in questi ultimi giorni, però, ha gestito energie e carichi di lavoro per arrivare pronto all’appuntamento che conta, riferisce il Corriere dello Sport. Dusan cercherà quindi di ritrovare il gol e regalare alla Juve la qualificazione in Champions.