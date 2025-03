Corriere dello Sport: 'Thiago Motta o Conceiçao, uno salta'

Champions: speranze svanite

A tavola con l’Europa si è accomodato l’ospite affamato proveniente dalla Spagna. Nel frattempo, il paziente inglese sgomitava per riprendersi il proprio posto dopo la stagione sabbatica del 2024-25. Le gerarchie Uefa si sono dunque ristabilite secondo la logica dei ricavi: l’Inghilterra domina il ranking grazie alla potenza economica della Premier League, la Spagna segue trainata da Real Madrid e Barcellona, l’Italia si conferma terza per prestigio e tradizione nonostante la crisi, mentre la Germania scivola al quarto posto.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a maggio, le squadre italiane guidavano la classifica che assegna un posto extra nelle coppe (5 in Champions, 2 in Europa League, 1 in Conference), davanti alle tedesche, mentre inglesi e spagnole osservavano. Ora, però, tutto è tornato nel cosiddetto ordine naturale delle cose, e per la Serie A è una doccia fredda.L’illusione, tuttavia, è durata a lungo. Dopo le gare d’andata degli ottavi, l’ipotesi di qualificare tutte le italiane ancora in corsa (Inter, Lazio, Roma e Fiorentina) sembrava concreta. La Spagna, invece, rischiava di perdere più pezzi: oltre a una tra Real e Atletico, anche il Bilbao (battuto dalla Roma all’Olimpico) e almeno una tra Real Sociedad e Betis, entrambe fermate in casa. Con un vantaggio iniziale di 0,955 punti, la Liga correva il rischio di restare con sole due squadre. Eppure, tra martedì e giovedì, non solo ha evitato il tracollo, ma ha persino aumentato il margine, rendendo quasi impossibile una rimonta italiana.L’Italia, rimasta con Inter, Lazio e Fiorentina, deve invece spartire il bottino per otto. Risultato: il distacco nel ranking è quasi raddoppiato, passando da 0,955 a 1,741. Il sogno di una rimonta è ormai sfumato e il quarto posto in Serie A continuerà a rappresentare la sottile linea tra il paradiso della Champions e il purgatorio dell’Europa League.