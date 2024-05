"Un punto per andare in Champions e sarà la festa rossoblù più grande e più bella dopo sessant’anni, dopo quel 7 giugno del ‘64 che consegnò al Bologna il settimo scudetto. Un punto per festeggiare insieme il passato e il presente. Per azzardare un futuro degno della squadra che fece tremare il mondo", il commento di Italo Cucci sul Corriere dello Sport. "Thiago, ma dove vuole andare? Da chi ha i soldi ma non il cuore? Da chi ha il pane, ma non ha i denti? Se è emozionato lei, pensi Saputo che sta contando i dindini. Non ascolti le sirene dell’invidia, si goda l’amore di una città che le si offre, svelata e generosa, come un’amante. La nostra casa è Piazza Grande", si legge.