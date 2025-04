Corriere dello Sport - Tether aiuta la Juventus ad uscire dalla Borsa? Lo scenario

AFP via Getty Images

Tether aumenta la sua quota all'interno dell'azionariato Juventus: la società che lavora nel settore delle stablecoin ha acquistato un altro pacchetto del club diventandone il secondo azionista superando la società di investimento Lindsell Train che ha l’8,7%.del capitale sociale emesso, che le consente di esercitare il 6,18% dei diritti di voto. Non cambia da questo punto di vista l'impegno di Exor; l’operazione infatti lascia invariata la quota dell'azionista di maggioranza, pari al 65,4% con il 78,9% dei diritti di voto. Tether, come già aveva fatto quando ha acquisito l'8% in precedenza, ha rastrellato direttamente dal mercato.

Nella nota di Tether il messaggio è chiaro;, il riassunto fatto dal Corriere dello Sport che sottolinea come questa si una "proposta di matrimonio in piena regola, con dichiarazione di intenzioni serie. Dalla Juve (come da Exor) come prevedibile non sono arrivati commenti.Pare certo comunque, aggiunge il quotidiano, che la presenza di Tether nell’azionariato non sia destinata a rimanere silente.che potrebbero anche fare comodo a Exor, qualora decidesse di disimpegnarsi (cosa che ha sempre seccamente smentito) ma che potrebbe suscitarle qualche imbarazzo se la holding prevedesse invece di tenere a lungo il club nel suo portafoglio.Tra Tether ed Exor potrebbe in ogni caso nascere se non una collaborazione ( scenario comunque da non escludere a priori ), almeno una singolare convergenza di interessi, scrive il CdS. "Il blitz di Tether potrebbe risultare funzionale a un delisting della Juve dalla Borsa perché il flottante (sceso ora al 15%) potrebbe finire sotto la soglia minima fissata al 10% nel segmento di borsa Euronext Growth, in cui sono quotate le azioni del club. Potrebbe accadere con l’aumento di capitale riservato a Exor e già deliberato dal CdA, il cui importo sarà determinato a giugno".