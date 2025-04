Corriere dello Sport - Tavares, la Lazio lo riscatta e lo rimette sul mercato

Getty Images



Tavares riscattato dalla Lazio

è un rebus tutto da decifrare. Impetuoso, imprendibile e formidabile assistman fino a ottobre, poi però travolto da una serie di infortuni muscolari che ne hanno compromesso l'affidabilità. Sette ko in pochi mesi hanno ridimensionato il suo valore e complicato i piani della, che aveva chiuso con l'Arsenal un acquisto in prestito con obbligo di riscatto legato al 50% delle presenze stagionali.Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. L’accordo blindato sarà comunque onorato: già nelle prossime settimane è previsto un contatto finale con i Gunners per definire il trasferimento, anticipando l’operazione originariamente prevista per fine giugno. Un’accelerazione dettata anche dalla finestra di mercato extra che si aprirà dall'1 al 10 giugno per i club iscritti al Mondiale per Club, ma accessibile a tutte le squadre.



L'infortunio di Tavares

Il problema resta la tenuta fisica del portoghese: dopo l’exploit autunnale con 8 assist, il suo valore era lievitato, ma ora deve essere drasticamente riconsiderato. Se a ottobre sembrava un colpo da blindare, oggi appare come una scommessa a rischio. Inoltre, con Pellegrini destinato alla partenza — il Como si era mosso a gennaio e nuove offerte sono attese per l'estate — la Lazio dovrà ripensare tutta la corsia sinistra, con la necessità di almeno due innesti veri.Tavares, intanto, resta ai box dopo l'ennesimo infortunio. Gli esami svolti giovedì non hanno dato certezze definitive: il problema non sarebbe grave, ma la sua presenza contro Empoli e Juventus è ancora in forte dubbio. L'ultimo ko muscolare, patito contro il Bodø/Glimt, aveva fatto temere uno stop lungo, forse fino al termine della stagione.In questo scenario di incertezza si inserisce la Juventus, alla ricerca di un esterno mancino per la prossima stagione. La società bianconera, che rischia di perdere Andrea Cambiaso, osserva con attenzione la situazione di Tavares. La versatilità offensiva del portoghese e il prezzo relativamente contenuto potrebbero rappresentare un’opportunità di mercato.Il futuro di Tavares, dunque, è ancora tutto da scrivere: tra un possibile rilancio a Roma e la tentazione di una nuova avventura altrove, magari proprio in bianconero.