A due giorni dalla finale di Supercoppa Italiana, vinta dall'Inter contro il Napoli, con tante polemiche per l'espulsione di Giovanni Simeone che ha cambiato il corso della gara, il Corriere dello Sport analizza la situazione e in particolare racconta un retroscena. La designazione di Rapuano è stata sbagliata, l’avrebbe ammesso lo stesso Rocchi ai pochi confidenti dei quali si fida. Il repentino cambio di gestione disciplinare ha inciso sulla partita in maniera determinante, vanificando il piano che era nella testa del suo designatore. Le prime parole del designatore nei confronti dell'arbitro non sarebbero stati proprio dei complimenti, si legge.