Corriere dello Sport - 'Spunta il nome di Pirlo Jr: la reazione del padre'

Sono emersi nuovi fatti d all'inchiesta della Procura di Milano che vede coinvolti diversi giocatori italiani e di Serie A (o che ci hanno giocato). Al centro delle attività illecite sembrano esserci soprattutto il poker e il casinò online. Tra domani e martedì arriverà a Roma il fascicolo scommesse e quel punto, il procuratore federale Chiné andrà alla ricerca di eventuali elementi probatori rilevanti per la giustizia sportiva, come riferisce il Corriere dello Sport.Si tratterebbe infatti di una "rete" di giocatori che avevano anche gruppi su whatsapp per organizzare le poker room online o che ad esempio si ritrovavano nei ritiri della Nazionale per giocare con somme di denaro rilevanti. Tra le persone coinvolte intanto, , scrive il Corriere dello Sport: "è spuntato il nome di Nicolò Pirlo", figlio dell'ex giocatore e allenatore della Juventus. "Sarebbe stato papà Andrea" aggiunge il quotidiano " a bloccare i suoi conti dopo aver scoperto il coinvolgimento del figlio nel giro di puntate.".