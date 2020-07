1









Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano parla dello scudetto Juve. "Però quest'impresa ha la forma mediocre di un successo stiracchiato, a cui si giunge dopo un campionato sofferto, segnato da molte cadute inattese, annebbiato da un'incertezza tattica che per tutta la stagione ha declinato la creatività in confusione. Per questo la gioia per il tricolore, che resta attaccato alla maglia bianconera come una calamita, convince con un bisogno di conferme a cui manca l'ultima parola. E' questa la fotografia dello scudetto di Ronaldo, l'autore ieri del gol della vittoria e il più ingombrante degli eroi sportivi, delizia e croce di una squadra che vince ma continua a non piacere".