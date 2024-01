Felipe Anderson resta alla Lazio. La società biancoceleste ha deciso di non vendere il giocatore, rinunciando a guadagnarci nonostante la deadline del contratto (30 giugno). Lo riporta Il Corriere dello Sport, secondo il quale Maurizio Sarri è intenzionato a riutilizzare il brasiliano anche da falso nove. Il brasiliano in estate potrà lasciare la Lazio a zero. La Juventus, che ha già preso contatti con l'entourage del giocatore in vista della prossima stagione e che può offrirgli uno stipendio più vantaggioso, può essere la nuova squadra del giocatore.