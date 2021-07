Rientrato a Torino dopo i prestiti non troppo fortunati della passata stagione al Rennes e al Cagliari,è pronto a lasciare nuovamente la Juventus. Il difensore centrale ha molti estimatori in Serie A: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il classe 1994 sarebbe tra gli obiettivi di mercato della. Il club toscano, dopo l'addio di Gattuso, ha da poco ufficializzato il nuovo allenatore Vincenzo Italiano, e nei prossimi giorni potrebbe tentare l'affondo decisivo per un calciatore che accetterebbe di buon grado una nuova realtà per rilanciarsi.