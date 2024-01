Gigi Riva e quando disse 'no' alla Juve

La morte diha scosso il mondo del calcio italiano, che piange per la perdita di uno dei suoi eroi più iconici. La leggenda del Cagliari si è spento all'età di 79 anni. Ha fatto la storia del club rossoblù vincendo uno storico scudetto. La sua storia però, va anche oltre il calcio giocato.La scomparsa dell’Eroe dello Scudetto, del cannoniere assoluto che nessuno inha mai eguagliato, sia prima di tutto il lutto di una terra, un popolo, una squadra. Per la sua gente, "Rombo di Tuono" ha significato molte cose, grandiose e uniche. L’attaccamento alla maglia non è mai stato un modo di dire per Riva. Disse di no alla Juve, quando la Juve era la Juve e un suo desiderio era un ordine, scrive il Corriere dello Sport. In Fiat avevano pronto l’assegno di un miliardo, eppure quel Gigirriva disse no grazie, resto qui.