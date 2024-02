Dopo l e parole di Rafaela Pimenta su Paul Pogba, l’attesa è tutta per il processo. Il centrocampista francese infatti, avrebbe rifiutato il patteggiamento, che avrebbe portato comunque ad una squalifica corposa (almeno due anni). L’udienza davanti al Tribunale nazionale antidoping era stata inizialmente calendarizzata per il 18 gennaio ma è stata posticipata, dopo l’accoglimento da parte dello stesso Tna dell’istanza dei legali del giocatore a posticiparla e non riprogrammarla prima del 15 febbraio. Il termine è scaduto ieri e quindi adesso, sulla carta, scrive il Corriere dello Sport, ogni giorno è buono per fissare la nuova data, la cui definizione però non appare imminente. Il mese giusto potrebbe così diventare marzo, attorno alla metà. Non sembra insomma esserci una particolare urgenza da parte dell’organo giudicante, vista la richiesta di rinvio dei difensori del calciatore.