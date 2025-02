Megan Briggs

Pogba proposto alla Fiorentina: l'indiscrezione

Quando si avvicina sempre di più la fine della squalifica per, che da metà marzo potrebbe tornare a giocare, il futuro dell'ex centrocampista dellaè ancora da decidere. Il Corriere dello Sport ha raccontato di come il francese sia stato proposto allanelle ultime settimane, trovando però la porta chiusa da parte del club viola.La Fiorentina, si legge sul quotidiano, non ha bocciato a priori la proposta, valutandola attentamente prima di metterla da parte. Pogba dovrà necessariamente abbassare il suo vecchio stipendio, soprattutto se volesse provare ancora a restare in Europa, dove anche il Marsiglia ci aveva pensato, senza però concretizzare l'interesse.