Laprepara la gara in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium di Torino contro l'Atalanta. Chi vuole esserci è Weston. Il centrocampista americano infatti ieri si è allenato con il gruppo squadra e Massimiliano Allegri potrebbe addirittura schierarlo titolare contro i nerazzurri. In un centrocampo tipo con Fabioa ricoprire il ruolo di mezz'ala e Manuelin cabina di regia. Permettendo ad Andrea Cambiaso di restare nel suo ruolo di esterno destro, a sinistra invece Filip Kostic è in vantaggio su Samuel Iling Junior. Qualora non recuperasse per una maglia da titolare Weston Allegri ipotizza un avanzamento di Danilo o un accentramento di Cambiaso. A riferirlo è il Corriere dello Sport.